×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Batman Çayı’na düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Çay#Piknik
Batman Çayı’na düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 22:10

Batman'da aileleriyle gittikleri piknikte çaya düşen 2 çocuktan biri, boğularak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında aileleriyle birlikte Batman Çayı kenarına pikniğe giden Beyzanur Akman (14) ile Seher Basutçu (10) çaya düştü. Çocukları kurtarmaya çalışan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyzanur sudan baygın çıkartılırken, Seher’in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Çay#Piknik

BAKMADAN GEÇME!