Batı'ya yanıt: ‘Hadsizlik yapmayın’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Bu kaleme dikkat İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyorBu kaleme dikkat! İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyor#Dolgu Kalemi
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir BayraktarVazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar#Özdemir Bayraktar
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Türk basını çınarını kaybetti Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydıTürk basını çınarını kaybetti! Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydı#Sami Kohen
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Kılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesiKılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesi#Kemal Kılıçdaroğlu
Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...Beşiktaş'ı Sporting'e karşı 'korner' yaktı! Devler Ligi'nde şansını zora soktu...#Beşiktaş
Türkiyede ilk ve tek Yerli ve milli ürünü Gururumuz diyerek tanıttıTürkiye'de ilk ve tek! Yerli ve milli ürünü 'Gururumuz' diyerek tanıttı#Şanzıman
Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...Kim'in kırmızı kartı Güney Kore'yi ikiye böldü! Çok konuşulacak manşet...#Fenerbahçe
Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılarSüper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!#Süper Lig
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Batı'ya yanıt: ‘Hadsizlik yapmayın’

#Dışişleri Bakanlığı#Osman Kavala#ABD
Batıya yanıt: ‘Hadsizlik yapmayın’

ABD ile dokuz Batılı ülkenin büyükelçilikleri tarafından önceki akşam yapılan ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen açıklamaya Ankara sert tepki gösterdi. 10 büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak uyarıldı.

Haberin Devamı

ABD’nin yanı sıra 9 Batılı ülkenin dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili 10 ülke büyükelçiliğin açıklaması önceki akşam başta ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter adresi olmak üzere bazı büyükelçiliklerin Twitter hesaplarından da duyuruldu. Açıklamanın yayınlanmasından sonra Dışişleri Bakanlığı, 10 ülke büyükelçiliğini arayarak, dün sabah için büyükelçi veya büyükelçi yoksa yerine maslahatgüzarı bakanlığa davet etti. Hem devletin zirvesi hem de Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikleri “Türk yargısını baskı altına almak ve hadsiz müdahalede bulunmakla” suçladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, dün büyükelçilerle görüşerek Türkiye’nin uyarısını iletti. Görüşmeden sonra yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde ortak bir açıklama yayımlayan Ankara’daki bir grup büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Bu ülkelerin Büyükelçileri/maslahatgüzarlarına, yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir. Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.”

Haberin Devamı

Batıya yanıt: ‘Hadsizlik yapmayın’

Dışişleri’ne çağrılan 10 ülkenin temsilcilerinin araçları, bakanlık girişinde güvenlik kontrolünden geçirildi.

10 ÜLKE İMZALI

Kavala’yla ilgili 10 ülke büyükelçiliğinin açıklamasında özetle “Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN TEPKİLER

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey bu had ve hudut bilmezliktir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Osman Kavala#ABD

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu