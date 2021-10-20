Batı'ya yanıt: ‘Hadsizlik yapmayın’

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ABD’nin yanı sıra 9 Batılı ülkenin dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili 10 ülke büyükelçiliğin açıklaması önceki akşam başta ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter adresi olmak üzere bazı büyükelçiliklerin Twitter hesaplarından da duyuruldu. Açıklamanın yayınlanmasından sonra Dışişleri Bakanlığı, 10 ülke büyükelçiliğini arayarak, dün sabah için büyükelçi veya büyükelçi yoksa yerine maslahatgüzarı bakanlığa davet etti. Hem devletin zirvesi hem de Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikleri “Türk yargısını baskı altına almak ve hadsiz müdahalede bulunmakla” suçladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, dün büyükelçilerle görüşerek Türkiye’nin uyarısını iletti. Görüşmeden sonra yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde ortak bir açıklama yayımlayan Ankara’daki bir grup büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Bu ülkelerin Büyükelçileri/maslahatgüzarlarına, yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir. Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.”

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Dışişleri’ne çağrılan 10 ülkenin temsilcilerinin araçları, bakanlık girişinde güvenlik kontrolünden geçirildi.

10 ÜLKE İMZALI

Kavala’yla ilgili 10 ülke büyükelçiliğinin açıklamasında özetle “Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN TEPKİLER

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey bu had ve hudut bilmezliktir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.”