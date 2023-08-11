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Batışehir’de tepki çeken görüntü! Lüks rezidanstan böyle ateş açtı

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#Bağcılar#İstanbul#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 09:29

İstanbul Bağcılar'da bulunan Batışehir’de lüks rezidansta oturan bir kadın eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı. O anlar kameraya yansırken görüntülerin sosyal medyadan da paylaşıldığı öğrenildi.

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Bağcılar, Batışehir’de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın eline aldığı silahla balkondan etrafa rast gele ateş açtı. İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti. Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareketler nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar hayatını kaybediyor.

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#Bağcılar#İstanbul#Sosyal Medya

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