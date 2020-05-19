Batın Ne Demek? Batın Nedir? Batın Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu batın kelimesi için karşılık olarak, ‘Bir şeyin içi, ortası ve bilinmeyen yüzü’ biçiminde nitelemektedir. Daha doğrusu herhangi bir durumun ya da olgunun hiç yüzü olarak da anlatmak mümkündür.

Batın Ne Demek?

Batın kelimesi 2 farklı anlam üzerinden ele alınarak kullanılmaktadır.

- Bir şeyin ya da bir durumun içi bilinmeyen yüzü,

- Herhangi bir durumun iç yüzü,

- Soy, kuşak ya da göbek,

Bu şekilde farklı anlamlar ile beraber gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda değişik yazılı kaynaklarda karşınıza çıktığı zaman cümle anlamı üzerinden konuyu daha iyi idrak etmeniz mümkün.

Batın Nedir?

Genelde yaygın olarak anlamı açısından batın kelimesi için bir durumun içyüzü ya da bilinmeyen kısmı şeklinde geçmektedir. İsim olarak değerlendirilen bu kelime Arapça üzerinden Türkçeye geçmiş ve yerleşik halde uzun bir süre kullanılmıştır. Günümüzde halk arasında çok fazla söylenmese bile, pek çok eserde veya yazılı kaynakta karşılaşılan bir sözcüktür.

Herhangi bir durumun görünmeyen kısmı ve onun iç yüzü olarak anlatmak mümkün. Aynı zamanda yaşanan durumun gerçek yüzü olarak da söylenebilir. Gizli ya da iç içe şeklinde de yine ifade edildiğini dile getirmek mümkün.