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Batıdaki gibi giyinenler yanılıyor

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#Sivas Cumhuriyet Üniversitesi#Mustafa Şentop#ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı
Batıdaki gibi giyinenler yanılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen 19’uncu ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

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İmam hatip okullarından rahatsız olan çevrelerin olduğunu ifade eden Şentop şunları söyledi: “Onların esas rahatsızlığı imam hatip liseliler değildir. Dine karşı, dindarlığa karşı, Türkiye’deki milletin temel değerlerine karşı olan, husumetlerini, düşmanlıklarını açıkça ifade edemeyenler imam hatip liselerine, imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilere karşı bunu ifade ediyorlar. Tabii bunun bir kısmı bilinçlidir. Bir kısım insanlar neyin ne olduğunu bilerek ve kasten bunu yapıyorlar. Ama büyük bir kısmı da cehalet sebebiyledir.

KENDİLERİ DIŞINDAN HABERSİZLER

Çünkü Türkiye’de yüzünü batıya çeviren, batıdaki insanlar gibi giyinenler, yüzünü, gözünü, saçını, kaşını batılı insanlar gibi yapanlar kendilerini modern, bilgili, zeki, kültürlü insanlar olarak zannediyorlar. Bunlar önemli ölçüde sadece kendi içinde bir araya geldiklerinde ve hep birbirlerinin görüşlerini teyit eden konuşmalar yaptıkları için de kendileri dışındaki dünyadan çok büyük ölçüde habersizler. Neler olup bittiğini farklı dünya görüşüne sahip olanların yaşayış tarzına sahip olanların neler bildiğini, bilgi, kültür ve zeka derecesini ölçmekten, anlamaktan, takdir etmekten acizler.”

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