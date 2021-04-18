Batıda ne varsa doğuda da o olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dicle Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan Batman Hasankeyf-2 Köprüsü’nün açılışına canlı bağlantıyla katıldı. “Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz” diyen Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

ÜLKEMİZE MÜHRÜMÜZÜ VURUYORUZ

“Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında, bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Yakıp, yıktılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Ulaştırma yatırımlarına bugüne kadar 932 milyar TL kaynak kullandık. Bir dönem bizim insanlarımız, yurtdışındaki, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Artık yabancılar Türkiye’ye geldiklerinde, bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Dünyada 100’e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için şahlanış yılına dönüştüreceğiz.”

DİCLE’YE 1001 METRELİK GERDANLIK





Dicle Nehri’ndeki Ilısu Barajı’nın suları altında kalan Batman-Midyat yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeniden yapıldı. Dicle Nehri’nin iki yakası, açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 1001 metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü’yle birleşti. Köprü, uzunluğuyla Türkiye’nin en büyükleri arasına girdi. Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi. Bölünmüş yol standartlarındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Hasankeyf-2 Köprüsü, Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki yolun konforu ve güvenliğini de arttırıyor.

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