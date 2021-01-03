Batıda havalar soğumazken doğuda kar, buz, don...

Ardahan’da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırların buz tutması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Halil Efendi Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nün yüzeyi de buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü’nde oluşan yaklaşık 10 santimlik buz tabakasını kırarak Eskimo usulü balık avlarken, gölü gezmeye gelenler ise keyifli vakit geçirdi. Kimi gölde kızakla kayarken kimi de buz üzerinde yürüdü. Bazı vatandaşlar ise sandalyede oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Saz eşliğinde halay çekenler de oldu. Kedilerin, gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürüdükleri görüldü.

Van Çaldıran’da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye’de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran’da 30 Aralık’ta gece, hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Yolda seyir halinde olan tankerin yakıtı dondu.



Muş’un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü’nün yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

KORKUTAN SARKITLAR

Erzurum’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Iğdır’ın da yüksek kesimli yerleşim yerlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Tuzluca ilçesindeki köylerde bulunan akarsu ve dereler soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Beyaza bürünen Aras Dağları’nın eteklerinde ise güzel manzaralar oluştu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğanın “kılcal damarları” gibi kıvrılan menderesler de bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı.



Kars’ın Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerinde içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı’nın yüzeyi buzla kaplandı. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan barajda eşsiz görüntüler oluştu. Kars ve ilçelerinde soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.