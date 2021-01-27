Batıda fırtına, doğuda kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu kod’lu uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde kar yağışı başladı. Meteoroloji’den “Kar yağışlarının yoğun (20-40 cm) olarak gerçekleşmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapıldı. Dünkü yağmurun ardından İstanbul’da bugünden itibaren kar yağışının beklendiği belirtildi.

BURSA’DA LODOS ÇATILARI UÇURDU





Bursa’da şiddetli lodos etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreye çıkan lodos fırtınası nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde lodos nedeniyle bir işyerinin çatısı uçup kaldırıma düştü. Yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Osmangazi’de de bir binadan uçan çatı, lüks otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.

VAN-BAHÇESARAY YOLU KAPANDI





Doğu’da ise kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı felç etti. Ardahan’ın Göle ilçesinde, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düştü. Kaldırımlar, caddeler buzla kaplanırken, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürüttü. Kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

GÖRSEL ŞÖLEN





Van’ın Erciş ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 25 derecenin altına düşmesiyle kayalardan akan sular dondu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kayalardaki

buz kütleleri, görsel şölen oluşturdu.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Bugün öğle saatlerinden itibaren, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışının beklendiğini bildirdi.