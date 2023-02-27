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Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı

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#Batı Şeria#İsrail#Filistin
Batı Şeriada, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 03:33

İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Batı Şeriada, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

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Batı Şeriada, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı

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#Batı Şeria#İsrail#Filistin

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