‘Batı sadece bol nasihat çekiyor’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru soran gazetecileri maskelerini çıkartmamaları konusunda uyaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

KARARLI BİR TUTUM BEKLİYORUZ

“(NATO TOPLANTISINDA ALINACAK KARARLAR) Bizim bugüne kadar NATO’nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net ve açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. NATO’nun daha kararlı bir adım atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg’le yaptığımız görüşmelerde de NATO’nun tavrı konusunda, belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik.”

HERHANGİ BİR ADIM YOK

Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna’ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Ve bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız, bunu konuşacağız. Yoksa nasihat çekmek, bol bol kınamak, yani adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir.

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Ve bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hâlâ bu naçizane devam ediyor. Bu tabii Zelenski’nin de ifadesiyle ‘Sadece bize nasihat veriyorlar. Herhangi bir destek vermiyorlar’ dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki, bu ne dostluğa, ne dayanışmaya sığmaz.”

‘PUTİN’İ DİYALOĞA DAVET ETTİM’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna krizinin tüm boyutları konuşuldu. Toplantıda yapılan sunumda “ABD ve Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük krizle karşı karşıya” değerlendirmesi yapıldı. Montrö Sözleşmesi ile ilgili Türkiye’nin kararları açısından sözleşmenin ne anlama geldiği konusunda bütün senaryoların çalışıldığı anlatıldı. Türkiye’nin bütün senaryolara hazırlıklı olduğu vurgulandı. Toplantıda savaşa karşı olan bir ülke olarak gerekli tüm insani yardım konusunda da hazırlıklı olunduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda “Barıştan yana tavır göstermeliyiz. Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız. Savaş istemiyoruz. Ben iki ülkeyi de barışçıl yolla diyalogla, diplomasiyle bu işi çözmeye davet ediyorum” değerlendirmesi yaptı.

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Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeyi de “Sayın Putin’le telefon konuşmamda kendisini Türkiye’ye davet ettim. Putin’e ‘Demokratik bir çözüm olması gerektiğini, savaşa karşı olduğumuzu, kimseye bir yararı olmayacağını ve bundan herkesin zarar göreceğini’ söyledim” sözleriyle anlattığı öğrenildi. (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)