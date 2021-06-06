Batı Nil Virüsü İstanbul’da

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

KARGA, SIĞIRCIK, SAKSAĞANLARDA...

Yılmaz şunları söyledi: “Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor, o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi.

Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüsü’nü saptadık şu anda. Halkımız ‘Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor’ gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesiyle onlardan insanlara geçiyor. Karga, sığırcık ve saksağanlarda çok görülüyor.”

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