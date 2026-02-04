Batı kesimlerden yurda giriş yapacak: Yarın başlıyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve kar geliyor

Güncelleme Tarihi:
Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Perşembe günü itibariyle yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Rüzgarın ise yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BATI KESİMLERDEN YURDA GİRİŞ YAPACAK
Batı bölgelerde yağış görülmeyeceğini kaydeden Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.
Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görüleceğini aktaran Macit, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini aktaran Macit, hafta sonu ise yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.
Ankara'da bugün ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacağını, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.
İstanbul'da perşembe gece saatlerine yağış başlayacağını ifade eden Macit, cuma yağmur ve sağanak, cumartesi ise gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı. Macit, İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.
İzmir'de ise perşembe gününden itibaren yağışların başlayacağını kaydeden Macit, "Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak." dedi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu
VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu