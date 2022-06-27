Meteoroloji'den Kastamonu, Bartın ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı... 'İş yerlerini açmayın, üst katlara çıkın' uyarısı

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Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi. Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taştı, köprüler yıkıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katlarını su basarken, bölge halkı da üst katlara çıkmaları konusunda uyarıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 köy tahliye edildi. Bartın'da ise Bartın Irmağı taştı. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

10:00 DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA: DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca Kastamonu İnebolu ilçe merkezinden geçen İnebolu Çayında incelemede bulundu. Akca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu İnebolu ilçe merkezinden geçen İnebolu Çayında incelemede bulunduk. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyorum. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

09:23 TÜRKELİ'DE DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.

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İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.

Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

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09:10 ORHAN ŞEN'DEN CANLI YAYINDA KRİTİK UYARI: EN KRİTİK GÜN BUGÜN

Sinop’un Ayancık ilçesinden yayın yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

“Biraz sonra burada yağış başlayacak. Gece Sinop civarında sabaha kadar yağış oldu, önemli yağışlar meydana geldi. Sinop’un iki tarafı da açık, yarımada olduğu için orada problem olmadı ama bu taraflara kaydı. Bu tarafa doğru geliyor, buradan da İnegöl ve Bartın’a doğru gidecek. En tehlikeli gün bugün. Akşama kadar bu Karadeniz sahilini bu yağış vuracak.

3’e ayırırsak, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale buralarda kuvvetli yağmur var. Buranın üzerinde Amasra, Düzce’de çok kuvvetli yağmur var. Burada ise aşırı yağmur var. En kritik nokta burası ve Zonguldak’a kadar olan kıyı kesimi. Buradan döneceğiz, biraz daha kalırsak dönüşümüz zorlaşabilir. Derenin debisi artmaya başladı. Dağlardan gelen sular debiyi daha da artıracak. Gelirken yolumuz sığdı, o yol da kapanabilir.

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Akşama kadar Ayancık’tan Zonguldak’a kadar olan kıyı kesimi çok aşırı yağış alacak. Saatte 10 kg yağış düşecek. 8 saat yağsa, 80 kg yağış yapar. Önemli bir yağış bu. Bu dereleri muhakkak taşıracak bu. Bu dereler de dik yamaçlardan aktığı için aniden su yükselir. Dikkat etmek lazım. Su az dememek lazım.

Buranın boşaltılması iyi olmuş. Hayvanlar falan varsa yukarı çıkarmak lazım. Geçen sene bu köyün yukarısında tomruklar vardı. Tomruklar geçen yıl evleri yıkmıştı. Burada şu anda afete dönüşecek bir durum yok. Eğer insan ve kurtarma ekipleri baş edemeyecek tarzda bir meteorolojik durum olursa buna afet diyoruz. Evler boşaldığına göre afete dönecek bir durum yok. En fazla alt katlardaki pencerelere kırılabilir o kadar olacağını sanmıyorum.

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Bundan sonra İnebolu, Bozkurt, Cide ve Bartın’ı etkileyebilir. Biz de İnebolu’ya doğru gideceğiz.

Burası derenin yolu. Sen dere yoluna ev yaparsan ve önünü kesersen o senden intikamını alacak. Geçen sene attı. Dere yatağını bulur. Tekerrürler 10 seneyle ölçülmez. Elinizde 100 yıllık bir veri varsa bir anlamı vardır. Ama dünya artık 500 yıllığa bakıyor. Kaç taşkın olduğuna bakıyor. Hatta Japonlar 1000 yıllık verilere bakıyor. Bu taşkın hesaplarının 10-20 yıllık değil, 500 yıllık verilere göre yapmamız lazım.”

09:06 SEL SULARI 2 KÖPRÜYÜ YIKTI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

09:05 "BARTIN IRMAĞI 10-15 METRE KADAR TAŞMIŞ DURUMDA"

Bartın’da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Çamaltı Köyü’nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

CNN TÜRK muhabiri Özgür Altın: "Bartın Irmağı 10-15 metre kadar taşmış durumda. Yürüyüş yolunun 3’te 1’i sularla kaplanmış durumda. Bartın Irmağı’nın taşması ile birlikte oluşan seviyeyi görüyorsunuz. Şu an neredeyse benim diz kapağıma gelmiş durumda. Arkamdaki heykellerin durumunu görüyorsunuz, suya gömülmüş durumda. 1,60 metre civarında su olduğunu söyleyebiliriz. Dün 12 saatlik yağışın ardından metrekareye yaklaşık 21 kg yağış düştü. Bugün devam eden yağışlarla birlikte metrekareye 75 kg yağış düşmesi bekleniyor." dedi.

08:26 BAKAN SOYLU: DERE BOYUNDAKİ DÜKKANLAR AÇILMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

08:23 AFAD'DAN AÇIKLAMA: RİSKLİ ALANLARDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kastamonu İnebolu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı tedbirler alınmış olup vatandaşlara mobil bildirim aracılığıyla uyarılar yapılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar AFAD ve Valilik koordinasyonunda takviye birliklerle dünden itibaren görev başındadır. Riskli alanlardaki vatandaşlar tahliye edilmiş olup, su seviyesi düşmeye başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

07:11 İŞ YERLERİNİN AÇILMAMASI VE ALT KATTA OTURANLARIN ÜST KATLARI ÇIKMASI İSTENDİ

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.

01:13 KASTAMONU KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, metereolojik anlamda kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen şiddetli yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu.

AFAD tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen yoğun yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırıldı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

01:15 AYANCIK’TA SEL TEYAKKUZU: 3 KÖY BOŞALTILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.