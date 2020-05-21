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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Batı Karadeniz için dolu uyarısı

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Batı Karadeniz için dolu uyarısı
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Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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