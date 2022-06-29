Batı Karadeniz diken üstünde

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Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık bir yıl aradan sonra yine sel kâbusu yaşanıyor. Pazartesi gecesinden itibaren sağanak aralıklarla etkili oldu. Şiddetli yağmur, geçen yıl olduğu gibi özellikle Kastamonu, Bartın ve Düzce’ye büyük zarar verdi. Bölgede yaşayanlar geceyi diken üstünde, uykusuz geçirdi. Valiliklerce yapılan ikazlar neticesinde can kaybı yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 5 bakan da selden etkilenen Batı Karadeniz’deki şehirlere gitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu’da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın’da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Karabük’te dün gün boyunca incelemelerde bulundu.

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1650 KİŞİYE BARINMA HİZMETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da Kemer Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklama yapan Soylu, Kastamonu ve Düzce’de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Soylu, “Kastamonu Küre İkizciler Köyü’nde kaybolan Recep Bakırcı’yı, Düzce Kaynaşlı’da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak’ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bölgede yatırımlar yapılmadan önce çok daha büyük hasar, zayiat ve kayıpların söz konusu olduğunu da dile getiren Soylu, “Metrekareye 300 kilogram çok büyük bir yağış. Şimdi hep beraber hem tedbir almaya çalışıyoruz hem bu konuda vatandaşlarımızı uyararak en az etkilenmelerini temin ediyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “170 ihbar aldık ve bu ihbarın hepsine ulaşıldı. Köy yollarımızda 118 ulaşamadığımız köyümüz var. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak” diye konuştu.

2.5 MİLYON TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da Karabük’ün Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. Selden etkilenen bölgelere toplam 2.5 milyon TL destek verdiklerini açıklayan Bakan Yanık, “Hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3’er bin lira tedbir mahiyetinde, geçici olarak evlerini tahliye etmek durumunda kalan hanelerimize de 1500 lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.





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Düzce’de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü’nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu. İl Özel İdaresi’nin iş makinesi ile önceki gece bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak’ın kullandığı iş makinesi devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak’ı bulmak için çalışma başlattı. Kastamonu Küre İkizciler Köyü’nde de kaybolan Recep Bakırcı’yı (22) arama çalışmaları sürüyor. Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri dün gün boyu arama çalışmalarına devam etti.

56 KÖPEK ÖLDÜ

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Bartın’ın Okçular köyünde topladığı yardımlarla Sevim Arkan’ın bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla doldu. 22’si yavru olmak üzere 56 köpek ölürken, 300 köpek de ekipler tarafından kurtarıldı. Barınağın sahibi Sevim Arkan’a da 434 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan Düzce’de sular altında kalan bir tavuk kümesinde 180 bin civciv öldü.

BOLU’DA DERELER TAŞTI

Bolu’da etkili olan sağanak su baskınlarına sebep oldu. Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle Yörükler ve Kadısusuz köprüleri yıkıldı. Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü. Dün 03.30’da TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.