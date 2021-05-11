Batı Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Akdeniz Bölgesi'nde Ramazan Bayramı süresince havanın az bulutlu ve açık olmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının Antalya'da 26-28, Muğla'da 25-28, Isparta ve Burdur'da ise 24-28 derece olmasının beklendiği belirtildi.

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