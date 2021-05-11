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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

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Batı Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Batı Akdeniz Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı'nda havanın açık ve güneşli, bölgede ortalama sıcaklığın da 28 derece olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Akdeniz Bölgesi'nde Ramazan Bayramı süresince havanın az bulutlu ve açık olmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının Antalya'da 26-28, Muğla'da 25-28, Isparta ve Burdur'da ise 24-28 derece olmasının beklendiği belirtildi.

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