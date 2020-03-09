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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz için fırtına uyarısı

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Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz için fırtına uyarısı
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Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Akdeniz'de bu akşam saatlerinden, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50-80 kilometreyi, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometreyi bulması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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