Bathonea Antik Kenti kazÄ±larÄ±nda Ã¶nemli keÅŸif

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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n izniyle Kocaeli Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof.Dr. ÅžengÃ¼l AydÄ±ngÃ¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len kazÄ±larda Ã¶nemli bulgular ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Prof.Dr. AydÄ±ngÃ¼n, Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden bilim insanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu yÄ±l ortaya Ã§Ä±karÄ±lan en Ã¶nemli buluntulardan birisinin 5 ila 7. yÃ¼zyÄ±l arasÄ±nda bir tarihe ait sepet biÃ§iminde sÃ¼tun baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

"AYNI USTA AYNI SÃœTUN BAÅžLIÄžI"

Prof.Dr. AydÄ±ngÃ¼n, iÅŸÃ§iliÄŸi Ã§ok zor olan bu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok ender bulunduÄŸunu belirterek, "Bu sÃ¼tun baÅŸlÄ±klarÄ± Ã¶zellikle Erken Bizans veya GeÃ§ Antik Ã‡aÄŸ dediÄŸimiz dÃ¶nemdeki Ã¶nemli yapÄ±larda, dini veya imparatorluk yapÄ±larÄ±nda ele geÃ§iyor. Bir benzerinin, hatta aynÄ±sÄ±nÄ±n 1960'lÄ± yÄ±llarda SaraÃ§hane kazÄ±larÄ±nda bulunduÄŸunu biliyoruz. DeÄŸerlendirmemize gÃ¶re, aynÄ± usta, aynÄ± sÃ¼tun baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Bu sÃ¼tun baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±yÄ±ya Ã§ok yakÄ±n bir alanda bulduk. Muhtemelen bir gÃ¼mrÃ¼k veya resmi bir bina olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÃ§erisinden bazÄ± ilginÃ§ buluntular geldi. AynÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ca divit ve hokkadan oluÅŸan yazÄ± takÄ±mÄ±, ayrÄ±ca bir tartÄ± aleti geldi. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± birleÅŸtirdiÄŸimizde, Ã¶zellikle yazÄ±, kitap, tartÄ±nÄ±n olduÄŸu bir ticari bÃ¶lÃ¼m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. KazÄ±lar ilerledikÃ§e netleÅŸecektir. Bu binanÄ±n 500'lÃ¼ yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l sonra da deprem veya baÅŸka bir felaketle yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Fakat bize verdiÄŸi bilgiler Ã§ok Ã¶nemli. 100 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemi Ã§ok net biÃ§imde bÃ¼tÃ¼n malzemesiyle bulabiliyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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DoÄŸu Roma (Bizans) Ä°mparatoru 1. Justinianus dÃ¶neminde yaptÄ±rÄ±lan ve iÃ§inde sepet sÃ¼tun bulunan yapÄ±nÄ±n, 21 AralÄ±k 557 Ä°stanbul depreminde yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor. Celal Bayar Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden Bathonea KazÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. ÃœlkÃ¼ Kara, gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lan divitin geyik kemiÄŸinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Bu deÄŸerlendirmenin Zooarkeolog Ã–ÄŸretim Ã¼yesi Dr. Hasan DeÄŸirmenci tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dr. Kara, "KazÄ±larda minyatÃ¼r iÃ§ine dÃ¼zenli mÃ¼rekkebin konulmasÄ± ve yazÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan hokka ve divit bulundu. Divitin ucunda kÄ±rmÄ±zÄ± ve siyah mÃ¼rekkep izleri var. O dÃ¶nemde okuma yazma oranÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa, bunun resmi, devlet veya yÃ¶netim iÅŸinde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini deÄŸerlendiriyoruz" dedi.