Batarya tesisine temel... Togg'a 36 ay kredi

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GEMLİK’teki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampusu’nun Temel Atma Töreni’nde ve ardından Manisa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı vizyonumuz milli teknoloji hamlemiz açısından adeta bir hasat dönemiydi. Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz en büyük hayallerimizden biri hiç şüphesiz Türkiye’nin otomobili Togg’dur. Milli gururumuz Togg, Türkiye’nin teknolojik gelişiminin ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir. Togg’un satışa sunulmasıyla Türkiye elektrikli araç sektöründe ‘Artık ben de varım’ demiştir.



TALEP REKORU KIRDI



Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken, birileri hep aynı yalana sarıldılar. Önce ‘Togg’un fabrikası nerede?’ dediler. Sonra ‘Buralarda üretim bandı yok. Bu araçları üretemezsiniz’ dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, ‘Bu araç satılmaz’ dediler. Togg ön siparişleriyle talep rekoru kırarak en güzel cevabı verdi. Kamu bankaları Togg’un yüzde 50’sine 18 ay vadeyle kredi verecek.



Muhalefetin ‘Fabrikası yok’ dediği Togg’un Gemlik’teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg’u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg’u tüm dünyaya satacağız. Biz Türkiye’nin otomobili, elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Türkiye’yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik.



Ben buraya Gemlik’ten Togg’un yeni temel atma tesisinden geldim. Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0.99 oranla kredi kullandıracaklar.



YENİ FIRSAT 14 MAYIS



Şimdi yeni bir fırsat 14 Mayıs. İnşallah milletim yürü derse yine yürüyeceğiz. Allah göstermesin bunların eline ülke kalırsa başımıza gelecekleri düşünün. Ey Zillet İttifakı şunu bilin biz Allah’ın kulları arasında ayrım yapmayız. Çıkmış Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var. Bizim tek dinimiz var, Müslümanlık.”



