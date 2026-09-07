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Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına 'IBAN'lı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor

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#Mahmut Demir#Mustafa Demir#KKTC
Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına IBANlı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 09:45

KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin Hatay Reyhanlı’daki ailesi, umutlu bekleyiş sürerken dolandırıcıların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahısların iki kardeşin adını kullanarak "Aile yardıma muhtaç" yalanıyla IBAN paylaştığını belirten ağabey Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, devletimiz yanımızda. İnsanların iyi niyetini sömüren bu dolandırıcılara itibar etmeyin" dedi.

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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor. Ağabey ve kardeşin acısıyla zor günler geçiren aile ikinci şoku Demir kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı.

Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına IBANlı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor

Demir ailesi kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğu söylenerek İBAN numarası paylaşan kimliği belirsiz şahısların yardım topladığını iddia etti. Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına IBANlı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor

"İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kardeşlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını iddia eden Halil Demir, "Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın. Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak İBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum" dedi.

Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına IBANlı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor

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Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir, "Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin" dedi.

Batan gemide kaybolan kardeşlerin acısına IBANlı dolandırıcılık: Biz cenazemizi almadık, onlar para topluyor

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#Mahmut Demir#Mustafa Demir#KKTC

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