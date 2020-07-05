Bataklık’ta FETÖ izi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Bataklık Operasyonu’nda 67 kişi gözaltına alındı. Emniyetin yaptığı, MİT birimlerinin de destek verdiği operasyonda zehir tacirlerine ağır darbe indirildi. Bataklık Operasyonu’ndaki sorgulamalar ve tespitler, zehir tacirlerinin terör örgütleri ve polisle kurduğu bağları da deşifre etti.

KASALAR GAZİANTEP’TEN ÇIKTI

Hollanda ve Brezilya tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı Çetin Gören, Hollanda, Brezilya, Belçika, İtalya, İngiltere ve Ekvador’u kapsayan uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyonlarca doları kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye gönderdi. Gören’in sağ kolu ve kasası olarak bilinen Halil Arslantaş, dünyanın dört bir yanından gelen paraları Gaziantep’teki farklı bankalara ait 9 kiralık kasada tutuyordu. Yakın zamanda operasyon olabileceği duyumunu alan Halil Arslantaş, yaklaşık 20 milyon doları Gaziantep’teki bağ evine taşıdı. Örgütün para nakli, operasyon için hazırlık yapan Narkotim ekiplerinin takibine takıldı. Arslantaş emniyet içindeki köstebeklerinden operasyon olmayacağı bilgisini alınca parayı yine bankalara nakletti.

HİMMET VERİP SAKLANMIŞLAR

Halil Arslantaş FETÖ ve PKK terör örgütleriyle de bağlantılıydı. FETÖ’ye yıllarca himmet adı altında yüklü paralar ödeyerek örgüt üyeleri hakkındaki dosyaları sümen altı ettirmişti. Çetin Gören Avrupa’dan Türkiye’ye kaçtığında, korunması için FETÖ’ye milyonlarca lira himmet ödenmişti. İnterpol’ün Gören ile ilgili 2012 ile 2015 yılları arasında gönderdiği 7 suç dosyası, FETÖ’nün yargı ve polis içindeki üyeleri tarafından sümen altı edildi. Eşi ve kendisi hakkında Gaziantep’te devam eden FETÖ üyeliği davası bulunan Arslantaş, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in çağrısından sonra Bank Asya’ya da yüklü miktarda para yatırdı. Zehir tacirleri Suriye, Irak ve İran üzerinden yapılan uyuşturucu sevkıyatının sekteye uğramaması içinse, PKK terör örgütüne yüklü miktarda haraç ödüyordu.

İNGİLİZ ORTAK KAÇTI

Nejat Daş ile uyuşturucu kaçakçısı Çetin Gören’in yolu İstanbul’da kesişti. Daş ve Gören, uyuşturucu satışında elde edilen parayı İstanbul’da, Cemal Deniz Ş. ve İngiliz vatandaşı bir kişinin üzerinde kurdukları kiralama şirketini paravan olarak kullanarak aklıyordu. Operasyonda şirkete el konulurken, Cemal Deniz Ş. de gözaltına alındı. Diğer ortak olan İngiliz vatandaşının ise operasyondan 2 ay önce Türkiye’den ayrıldığı belirlendi.

EMNİYETTEKİ KÖSTEBEK

Bataklık Operasyonu’nda İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Y. ile 2 şoförü ve bir koruması da gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Necmettin Y.’nin, örgütün yurtdışından kuryelerle getirdiği uyuşturucudan elde edilen paraların transferinin takibini şoför ve korumalarının üzerinden yaptığı, böylece paraların herhangi bir arama veya takibe takılmadan örgüte ulaşmasını sağladığı iddia edildi. Emniyet müdürünün, ayrıca örgüt yöneticileri Daş ve Gören’e bilgi sızdırdığı, operasyonları önceden haber verdiği de ileri sürüldü.

HÂKİM KARŞISINDALAR

“Bataklık” operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki 4 günlük sorguları tamamlandı. Aralarında Daş ile Gören’in’de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.