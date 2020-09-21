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Safa ATMACA/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

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Bataklığa saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
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VAN'ın Gevaş ilçesinde, bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde hayvanlarını otlatırken ineği bataklığa saplanan Salih Sanca, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. İnek, iş makinesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu saplandığı yerden kurtarılarak sahibine teslim etti.

​Sanca, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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