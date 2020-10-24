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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Zabit Özbey'in otlattığı ineklerden biri, bataklığa saplandı. Özbey, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bu kez iş makinesi getirildi. İş makinesiyle inek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İneğini teslim alan Zabit Özbey, itfaiye ekiplerini teşekkür etti.

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