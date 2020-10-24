Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Zabit Özbey'in otlattığı ineklerden biri, bataklığa saplandı. Özbey, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bu kez iş makinesi getirildi. İş makinesiyle inek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İneğini teslim alan Zabit Özbey, itfaiye ekiplerini teşekkür etti.