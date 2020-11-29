MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBataklığa saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
GeriGündem Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 00:30 | Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Konya'da su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşek, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yarma Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi. Köpeklerin saldırısından kaçarken indiği su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşeği fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerin belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu eşek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen sahipsiz eşek, doğaya bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle