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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı

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Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı
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ADIYAMAN'da, bataklığa saplanan 2 sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 10'unci kilometresindeki bölgede, 2 köpeğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile köpekleri bataklıktan kurtardı. Kontrolleri yapılarak su verilen köpekler, doğaya salındı. Kurtarmanın ardından vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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