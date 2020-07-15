Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
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Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı
ADIYAMAN'da, bataklığa saplanan 2 sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 10'unci kilometresindeki bölgede, 2 köpeğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile köpekleri bataklıktan kurtardı. Kontrolleri yapılarak su verilen köpekler, doğaya salındı. Kurtarmanın ardından vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
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