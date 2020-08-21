MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı
GeriGündem Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 17:16 |  Son Güncelleme:

Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karınca Deresi kenarındaki bataklığa saplanan 2 köpeği gören vatandaşlar, Burhaniye İtfaiye Amirliği'ni aradı. Hemen bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bataklığa saplanan 2 köpeği, halatla kurtardı.

Kurtarılan köpekler, veteriner tarafından kontrol edildi. Sağlık durumları iyi olan köpekler, mama verilip, doğal ortama salındı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle