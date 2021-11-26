Bataklığa dönen 'kuş cenneti' Gölünyazı'nın görüntüsü yürekleri burkuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Elinde bıçakla nasıl metroya bindi 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktıElinde bıçakla nasıl metroya bindi? 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktı#Metro
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
Balina kusmuğundan yapılıyor Fiyatı dudak uçuklatıyorBalina kusmuğundan yapılıyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor#Balina
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Kameralara böyle yakalandılar... Sosyal medyada reklam internetten satışKameralara böyle yakalandılar... Sosyal medyada reklam internetten satış#İngiltere
MGK’dan mesaj: 100. yılda da güçlü ekonomiMGK’dan mesaj: 100. yılda da güçlü ekonomi#Terörle Mücadele
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri Zorlu takımlar...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Zorlu takımlar...#Fenerbahçe
Yeni ekonomi politikasının temel parametreleriYeni ekonomi politikasının temel parametreleri#Ekonomi
10 milyar dolar daha sürpriz olmaz10 milyar dolar daha sürpriz olmaz#Türkiye
Köy evini kapattıKöy evini kapattı#Göksel
Rusyada maden faciası Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...Rusya'da maden faciası! Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...#Rusya
Defne Samyelini kıskanan Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet gitti, Hüsnü geldiDefne Samyeli'ni kıskanan Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet gitti, Hüsnü geldi!#Vildan Atasever
HABERLERGündem Haberleri

Bataklığa dönen 'kuş cenneti' Gölünyazı'nın görüntüsü yürekleri burkuyor

#Çorum#Gölünyazı#Kuraklık
Bataklığa dönen kuş cenneti Gölünyazının görüntüsü yürekleri burkuyor

Çorum’da Türkiye’nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Gölünyazı, tamamen kurudu. Bataklığa dönüşen Gölünyazı havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Kırkdilim mevki'inde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.

KUŞ CENNETİ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bataklığa dönen kuş cenneti artık kuşlar yerine sazlıklara ev sahipliği yapıyor. Kuruyan kuş cenneti drone ile havadan görüntülendi. Çok sayıda kuş türünün kışlak olarak kullandığı Gölünyazı Nisan ayında yanmış, yangında sazlık alan küle dönmüştü.

"ŞİMDİ NE KUŞLAR NE BALIKLAR VAR"

Haberin Devamı

Gölünyazı'yı görmek için sürekli bölgeye geldiğini söyleyen Burhan Tuğlacı, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, “Gölünyazı eskiden kuşların kışladığı bir alandı. Bataklık değildi. Ancak şimdi ne kuşlar ne balıklar var. Her taraf kurumuş. Bataklığa dönmüş. Gölünyazı’nda ciddi bir kuraklık söz konusu. İnşallah bu kış mevsiminde yeterli yağış olursa Gölünyazı'yı eski günlerdeki gibi görmek istiyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Gölünyazı#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk