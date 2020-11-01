Bataklığa apartman dikmişler

Bayraklı’da yıkılan ve enkaza dönen binalardan biri Manavkuyu Mahallesi’ndeki Yılmaz Erberk Apartmanı. Enkaz başında, yıkıntıların altında kalan avukat arkadaşından haber bekleyen Suna Yılmaz, “İki bloklu bir apartmandı. Ben yıkılmayan bloktaydım, yıkılan binada da çok arkadaşım vardı. Sağ çıkan oldu, enkazda ölen oldu, daha enkazda olanlar var” dedi. Yılmaz, binayla ilgili de korkunç bir gerçeği dile getirdi: “Yıkılan binanın altı su alıyordu. Karşısı zaten bataklık. Sitenin altında depo vardı, depo hep nemliydi. Kaç kez söyledik, ‘Demirler küflenmiş, çürüme başlamış bir önlem alalım’ diye. Ama bir şey yapılmadı. Burası 3 saniye içinde yıkılmış. 3 saniye içinde bina yıkılır mı? Deprem olmasa zaten kendiliğinden yıkılacak; bataklığa apartman mı kurulur? Demirleri çürümüş, altı su alan bu bina onlarca kişiye mezar oldu.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fay kırılmasının uzanmadığı Bornova ve Bayraklı ilçelerinde çok sayıda binanın yıkılması, yüzlerce binanın da hasar görmesi soru işaretleri oluşturdu.

Yine, “Deprem değil bina öldürüyor” gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Yıkılan ve enkaza dönüşen binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.