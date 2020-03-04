Batak nedir? Batak nasıl oynanır? Batak kuralları ve taktikleri

Oynamak için 4 kişiye ihtiyaç duyulan batak oyunu, kendi içerisinde birkaç farklı türde oynanabilmektedir.

Batak Nedir?

Batak, bir kâğıt oyunudur. Bir deste iskambil kağıdıyla oynanır. Bütün kağıt oyunlarında olduğu gibi kağıtlar sağdan (saat yönünün tersine) dağıtılarak oynanır. Özellikle üniversite gençlerinin sıklıkla oynadığı oyundur. Tekli oynandığı gibi eşli olarak da oynanabiliyor.

Bu oyunun ana stratejisi size dağıtılan 13 kâğıtla en fazla eli almaktır. As (birli), papaz, kız, vale ve sonrasında onlu en değerli kâğıtlardır. Elinizdeki en fazla kağıtları ve değerli kâğıtları hesaplayarak kaç el alabileceğinizi hesaplıyorsunuz.

Batak Nasıl Oynanır?

Dört oyuncu bir masanın etrafına dizilirler. Dağıtıcı olan kâğıtları öncelikle iyice bir karıştırır. Buna “kâğıtları karmak” denir. Solundaki oyuncudan kâğıdı kesmesi istenir. Bu kâğıt oyunlarının bir terimidir. Oyuncu desteyi istediği yerden böler.

Dağıtıcı saat yönünde kâğıtları ister birer ister dörder dağıtır. Her oyuncuya 13 kâğıt dağıtılır. Dağıtıcının solundaki oyuncu “mecburcu”dur. Eli açıksa veya iyiyse 5 veya daha üzerini söyleyebilir. Eli açık değilse “pas” der. Diğer oyuncular ellerinin durumuna göre ihaleyi yükseltebilirler. En yüksek rakamı söyleyen oyunu başlatır.

İhaleyi alan oyuncu güçlü olan seriyi “koz” olarak söyler. Yere bir kâğıt atar. Diğer oyuncular da aynı seriden kâğıt atmak zorundadırlar. Eğer aynı seriden kâğıtları yoksa koz atmak zorundalar. Yere atılan kâğıtlar arasında en yüksek değerde kâğıdı atan oyuncu yerdeki kâğıtları toplayıp önüne koyar. Bu onun için bir el demektir. O eli alan oyuncu, yere istediği kâğıdı atar. Oyun, oyuncuların ellerindeki bütün kağıtlar bitene kadar devam eder. Oyun sonunda her oyuncu kaç el aldıysa “yazboz” denen kâğıda yazılır. Eğer ihaleyi alan kişi söylediği rakamı alamadıysa hanesine eksi olarak yazılır.

Batak Kuralları

1- Kâğıt dağıtılmadan önce mutlaka kesilmek zorundadır.

2- Bir turda bütün oyuncular “pas” derlerse en son oyuncu olan dağıtıcının sağındaki oyuncuya ihale 4 ile kalır.

3- İhaleyi alan kişi, söylediği sayıyı alamazsa veya söylediğinden 3 veya daha fazla sayıda alırsa batar. Hanesine aldığı ihale kadar eksi yazılır.

4- İhaleyi alan oyuncu dışında diğer oyuncular en az 1 el almak zorundadırlar. Hiç el alamayan oyuncu ihale sayısı kadar batmış kabul edilir ve hanesine o kadar eksi yazılır.

5- Koz çıkmadan yere koz atılmaz. Fakat ihaleyi alan oyuncu elinde koz serisi varsa elden kozlarını çekebilir. Koz çekildiğinde diğer oyuncular koz vermek zorundadır. Kozları yoksa istedikleri kâğıdı yere atabilirler.

6- Her oyuncu yere atılan kâğıdı geçmek zorundadır. Mutlaka en büyük kâğıdı atmak zorunda değilsiniz oyun gidişatına göre yerdeki kâğıdı geçen kâğıdı da atabilirsiniz.

7- Oyuncular vakit durumlarına göre belirli bir toplam sayı belirlerler. Bu genellikle 51 sayısıdır. Her tur sonunda alınan eller hesaplanır. 51 sayısına ilk ulaşan kişi oyunu kazanmış olur.

Batak Taktikleri

İyi bir batak oyuncusu olmak istiyorsanız yerdeki kağıtları saymayı ve takip etmeyi öğrenmelisiniz. Her elde yere atılan ve geriye kalan kâğıtları sayarsanız, elinizdeki kâğıtlarla kaç el alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Buna göre oyunu çevirebilirsiniz.

Öncelikli olarak çıkan kozları ve as, papaz, kız, vale ve onlu gibi kâğıtları sayın. Kozlar bittikten sonra en değersiz olan ikiliyle bile el alabilirsiniz. Acemi oyuncular gibi ilk elden hemen güçlü kâğıtlarınızı yere atmayın. Bazen el almak kadar batırmanın da değerli olduğunu oynayarak öğreneceksiniz.