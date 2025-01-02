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Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Ünlü#Manisa#Saruhanlı
Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:04

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi babasından esinlenerek kamudaki işini bırakıp meyve ve sebze kurutma tesisi kuran Ahmet Ünlü, 50 kişiye iş imkanı sundu. Genç girişimci, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor. Ahmet Ünlü, yaptığı açıklamada "Başvuru dosyamızı TKDK başvurularının kapanışının son yarım saatinde, son anda yetiştirdik. Dosyamız nitelikli ve güçlüydü ama yetişmeme durumu vardı. Son anda yetiştik ve iyi ki de yetiştirmişiz." dedi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.

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Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

Ünlü, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

"GELDİĞİMİZ NOKTADAN MEMNUNUZ"

Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgede yetişen ürünleri katma değere dönüştürdüklerini söyledi.

TKDK desteğinin kendisine bu yolu açtığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Öz sermayemiz ve finansmanımızla işletmemizin kurulumunu bir senede tamamladık. 2023'ün mart ayında tesisi açtık. Başvuru dosyamızı TKDK başvurularının kapanışının son yarım saatinde, son anda yetiştirdik. Dosyamız nitelikli ve güçlüydü ama yetişmeme durumu vardı. Son anda yetiştik ve iyi ki de yetiştirmişiz. Bir sene kaybetmekten kurtulduk. O bir seneyi de yatırımı tamamlamakla, işi öğrenmekle geçirdik."

Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

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Ünlü, uzun vadede, uluslararası piyasada nitelikli ve katma değerli ürünler üreten bir Türk markası haline gelmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Şu anda geldiğimiz noktadan memnunuz, yurt içi ve yurt dışı çeşitli firmalara iyi oranda ürün tedarik ediyoruz. Yaklaşık 50 kişilik bir istihdama ulaştık. Tamamen bölge insanı ve kadın istihdamı üzerine çalışıyoruz. Mavi yaka personelin hepsi kadın ve bölge kadınlarıdır. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

"BİRÇOK YATIRIMA DESTEK VERDİK VE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TKDK Manisa Koordinatörü Uğur Uslu da hibe desteği verdikleri bir işletmenin geldiği noktadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Ünlü'nün başarılı bir girişimci olduğunu aktaran Uslu, "Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan bir tesisin kurulmasına destek olmaktan, istihdam yaratmaktan mutluyuz. Sadece Manisa'da değil bölgemizdeki birçok yatırıma destek verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mühendisliği bırakıp devletten hibe alarak bu işi kurdu: Günde 10 ton üretim yapıyor

 

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#Ahmet Ünlü#Manisa#Saruhanlı

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