Başvuru kılavuzu yayımlandı… LGS’ye girenlere beslenme paketi

KATILIMIN isteğe bağlı olduğu LGS için başvurular 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan’a kadar onaylanacak. Yurtdışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullardaki öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

KURU ÜZÜM, CEVİZ, SU

Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında talepte bulunmuş olanlara verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak, beslenme paketinin içeriği de sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

AZ GÖRENE EK SÜRE

Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi. Görme yetersizliği olan ya da az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler kendileri için özel olarak tasarlanmış soru ve cevap materyallerini kullanacak. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eşdeğer sorular yer alacak, merkezi sınav puanı yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise başvuru sürecinde okul müdürlükleri ve RAM’lar aracılığıyla yürütülecek. Kılavuza göre öğrencilerin sınav giriş belgelerinde, kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmeti bilgileri de yer alacak.

GİRİŞ BELGELERİ 3 HAZİRAN’DA

Merkezİ sınavda 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. 80 dakika süreli ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ’DA

Sınav sonuçları 10 Temmuz’da MEB’in resmi internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.