Başvuru dönemi başladı: Ülke ülke burs rehberi

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Öğrencilerin okulların kabul şartlarının yanı sıra burs olanaklarını da iyi incelemesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl lisans ya da yüksek lisans öğrenimi için yurtdışına gitmeyi planlayanlar için dünyanın dört bir yanında farklı burs seçenekleri bulunuyor. İşte ülkelere göre burs rehberi:

-ALMANYA’DA AYDA 100 EURO: Alman sivil toplum kuruluşlarından Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği yüksek lisans bursu için başvurular açıldı. Burs siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, ekonomi, hukuk ya da gazetecilik alanlarında Türkiye’deki bir üniversiteden yüksek lisans programına kabul edilmiş akademik başarısı ve motivasyonu yüksek öğrencileri hedefliyor. 2 yılı kapsayan burs boyunca her ay öğrencilere 100 Euro ödeniyor. Bursu kazanabilmek için İngilzce şart, ancak Almanca bilmek avantaj sağlıyor. Başvurular 31 Aralık’ta sona eriyor.

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-ÇİN’DE ÇİNCE ŞART: Çin, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenlere burs veriyor. Başvuruları Burslardan faydalanmak için Çince bilmek şart. Lisans programlarına başvurmak için 25 yaşın altında, yükek lisans için de 35 yaşın altında olmak gerekiyor. Başvurular MEB’in burs programları sayfası üzerinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 22 Ocak.

-JAPONYA’DA HARÇLIK: Japonya hükümeti tarafından karşılanan Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu başvuruları açıldı. Kabul alan öğrencilere okul kayıt ve harç ücretlerinin yanı sıra öğrencinin eğitimini tamamlayabilmesi için gerekli süre boyunca nakit harçlık ödemesi yapılıyor. Bursa başvurabilmek için Japonca veya Japon kültürü ile ilgili bir bölümde lisans öğrencisi olmak gerekli. Bursa son başvuru tarihi 2 Şubat.

-HOLLANDA’DA YILDA 5-10 BİN EURO: Erasmus Üniversitesi Bursu, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı ile ülkedeki araştırma üniversiteleri ve uygulamalı bilimler üniversiteleri tarafından finanse edilen bir program. Yükseköğrenim sürecinin sadece ilk yılında verilen burs 5 bin ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Son başvuru tarihi 1 Mayıs.

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-İTALYA’DA 2 YIL ÜCRETSİZ: İtalya’da makine, endüstri, elektrik, elektronik, otomotiv, uçak ve işletme mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak isteyenler için TEV FIAT-TOFAŞ Burs Fonu 2 yıllık ücretsiz eğitim imkânı sunuyor. Program sadece yeni adayları kapsıyor. 11 teknik üniversitede geçerli olan bursun miktarı ise 26 bin 335 Euro. 35 yaşın altında ve YÖK’e bağlı bir üniversiteden lisans diploması bulunan Türk vatandaşları başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 5 Şubat.

-MACARİSTAN’DA 10 AY: Macaristan hükümeti, kısa ve uzun süreli çalışma ziyareti bursları veriyor. 20 Şubat’a kadar başvuru süreci devam eden özel programlar, 3-10 ay arasında süren lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları, 3 gün ile 6 ay arasındaki kısa veya uzun süreli çalışma ziyaretleri ve 2 ile 4 hafta süren yaz kurslarını kapsıyor.

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-RUSYA’DA SAYI 199: 199 kişiye lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık, dil bursu verilecek. 15 Ocak’ta sona erecek burs başvuruları için Rusya’da ikamet etmemiş ve öğrenim görmemiş olmak gerekiyor.

İNGİLTERE’DE YÜKSEK LİSANS



-Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edilen Chevening Burs Programı ile Türk Eğitim Vakfı (TEV), İngiltere’de Chevening tarafından akredite edilmiş üniversitelerde tıp ve performans sanatları dışındaki alanlarda yüksek lisans bursları veriyor. Bursa başvurmak için İngiltere’de yüksek lisans öğrenimine 2025-2026 akademik yılı güz döneminde başlayacak olmak ve bir yıllık öğrenim süresinin sonunda Türkiye’ye dönerek en az iki yıl kalmak gerekiyor. Son başvuru tarihi 15 Ocak.

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GREAT BURSLARI

GREAT Bursları ise Birleşik Krallık’ta bir yıllık lisansüstü eğitim almak isteyenlere sunulan bir burs programı. Önümüzdeki yıl İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki 71 üniversite tarafından 70 kişiye burs verilecek. En az 10 bin sterlin olan bursa başvuru tarihi tercih edilen üniversiteye göre değişiyor.

ÖĞRETMENLERE ABD FIRSATI

-Fulbright Eğitimde Mükemmeliyet ve Başarı (TEA) Programı, ortaokul ve lise düzeyinde tam zamanlı çalışan İngilizce öğretmenlerine, ABD’de 6 haftalık bir profesyonel gelişim fırsatı sunuyor. Öğretmenler, ABD’deki ortaokul ve liselerde hem ders gözlemi yapıp hem de ders anlatarak meslektaşları ile tecrübelerini paylaşabilecekler. Programa katılan her öğretmene masraflarını karşılayacakları burs verilecek. Ayrıca gidiş-dönüş bilet ücretleri ödenecek. Başvuruda son tarih 5 Mart.