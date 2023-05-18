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Bastonlu yaşlı adamı kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon

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#DİYARBAKIR#Polis#Emniyet
Bastonlu yaşlı adamı kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 11:09

Diyarbakır'da polisin, dikkat çekmemesi için 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullanan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Kuryenin bastonla yürüdüğü görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurye ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan kişinin bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Polis#Emniyet

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