Bastonlu kurye

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Şüphelilerin, bastonu ile yürüyen 68 yaşındaki S.Ö.’yü kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda S.Ö. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. S.Ö.’nün jandarma ve emniyette suç kaydının çıkmadığı, herhangi bir olaya karışmadığı, şüpheliler tarafından özellikle seçildiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler,tutuklandı.

GÜVERCİN TUTKUNU POLİS FARK ETTİ

Operasyonda, durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, güvercin bulunan kutularda da uyuşturucu ele geçirildi. Güvercin tutkunu olan bir polisin, kutulardaki güvercinin satılacak kadar değerli olmadığını fark edip şüphelenince yapılan aramada kutunun alt kısmına gizlenen 3 kilo 180 gram skunk bulunduğu bildirildi.