Baştan sona e-imza skandalı

SORUŞTURMALAR NASIL BAŞLADI



Dava dosyasına göre, e- imzası kopyalanan bir kamu görevlisinin şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yılında soruşturmaya başladı. Soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturma derinleştirilirken şüphelilerin çok sayıda kamu kurumuna ait sistemlere yetkisiz erişim sağladıkları anlaşıldı.



E- İMZA NASIL ÇIKARTILIYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüphelilerin e-imzaları nasıl oluşturduğu bütün detaylarıyla anlatıldı. Örneğin Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e-imzası, TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenli Hizmetleri A.Ş.’nin Adana bayisinde çıkartıldı. Şüpheliler bunun için müştekinin gerçek kimlik bilgilerini kullandı ancak fotoğraf olarak da organizatörler arasında yer alan şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın fotoğrafını yapıştırdı. Bu e-imzayı onaya verenin ise aynı şirketin Adana bayi/ofisinde çalışan şüpheli Halil Erkoç olduğu anlaşıldı. İddianamelerde e-imzaları çıkartan ve e-imzalara onay veren kişiler de şüpheliler arasında yer alıyor. Sadece şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın fotoğrafı kullanılarak 6 kamu görevlisinin e-imzasının kopyalandığı tespit edildi.



KİMLERİN E -İMZASI KOPYALANDI



İddianamelerde şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı’nın yanı sıra 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.



KAÇ DİPLOMA OLUŞTURULDU



Yetkisiz erişimle oluşturulan sahte diplomalar YÖK sistemine eklendi. Sahte diploma alan şüpheliler kendilerine ait e- Devlet sistemlerinden sorguladıklarında adlarına çıkartılan diplomaları görebildiler. Çıkartılan sahte diplomalar arasında psikoloji, hukuk, inşaat mühendisliği, eczacılık gibi bölümler dikkat çekti. Her iki iddianamede oluşturulan sahte diploma sayısı 45 olarak belirlendi.



ÇETE LİDERİ KİM



Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına imza atan şüpheliler 6 kişiden oluşuyor. Çetenin liderliğini ise daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu yapıyor. Düzce Üniversitesi’nde doktora yapan Kadiroğlu çevresinde “Ziya Hoca” ismiyle biliniyor. İddianamelerde 6 şüpheli için “organizatörler” tanımı yapılıyor.



KAÇ E – İMZA ÜRETİLDİ



Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde “Ziya Kadiroğlu’nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini, yine joker eleman olarak tabir edilen çok iyi yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlarda başarılı puanlar aldırıldığını ve üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400’den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu” iddia etti. Ateş’in sorgusunda bu kişilerin kim olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi. İddianamede, bu iddiaya ilişkin savcılığın bir tespiti de yer almadı.



SAHTE İMZALARLA İŞLEM YAPTILAR MI



İddianamelerde şüphelilerin elde ettikleri sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi ile kamuda herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarına ilişkin bir tespit yapılmadı. Ancak kaynaklar, söz konusu şüphelilerin sahte belgelerle kamuda herhangi bir işlem yapmadıklarını iddia etti.



Şüphelilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı’nın bilgisi dışında adına düzenlendiği e-imza ise işlem yapılamadan ortaya çıkarıldı. Bakanlık suç duyurusunda bulunarak kayıtlarda yapılabilecek olası bir usulsüzlüğün önüne geçti.



YATAY GEÇİŞ İÇİN NOT YÜKSELTİLER



Şüphelilerin, kendilerine başvuran kişiler için üniversitelerin sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak not ortalamalarını bile yükselttikleri de belirlendi. İddianamede şüpheli olarak yer alan Ahmet U., 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandığını, 2016 yılında Merkezi Yatay Geçiş Sistemi ile üniversite sınavında almış olduğu puan ve başarı sıralaması ile İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptığını söyledi. Ancak Ahmet U. not ortalamasının yükseltilmesi ile ilgili herhangi bir ilgisi olmadığını, buna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia etti.



OKUMA YAZMASI OLMAYANA EHLİYET



ŞÜPHELİLERİN sadece sahte üniversite ve lise diploması üretmekle kalmadığı belirlendi. Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı e –imzasını kullanarak ehliyet sınavlarından başarısız olan kişileri başarılı gibi göstererek, sisteme ekledikleri tespit edildi. Şüphelilerin okuma yazması olmayan kişilere bile ehliyet çıkardığı belirlendi. Organizatörler arasında yer alan şüphelilerden Zeynep Karacan’ın, Gamze isimli bir çalışanı ile “Gamze, Sinan bey vardı. Kerim’in patronu hatırlıyor musun, onun bir tanıdığı varmış, ehliyet istiyor ama okuma yazması yokmuş, 3 ise 5 verir falan diyo...” şeklindeki mesaj attığı belirlendi.



NASIL GEÇTİM BİLMİYORUM...



Çete sahte ehliyetler için Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de bulunan bazı sürücü kurslarıyla organize çalıştı. Sınavlarda başarısız olan adayların notları yükseltildi. Başarısız olanlar başarılı gibi gösterildi. Sahte ehliyet alan isimlerden Çiğdem İ., ifadesinde Gaziantep il merkezinde bulunan D... Sürücü Kursu, A... Sürücü Kursu, Da... Sürücü Kursu isimli kurslara ehliyet almak için başvuruda bulunduğunu, sınavlara defalarca girmesine rağmen başarısız olduğunu söyledi. Ancak bu kişi de başarısız olan sınav sonucunun usulsüz bir biçimde başarılı olarak değiştirilmesine ilişkin bilgisinin olmadığını ileri sürdü.



DAVALAR BİRLEŞTİ



Soruşturmanın ilk ayağında savcılık 134 şüpheli hakkında dava açtı. Tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Böylece toplam 199 şüpheli dosyada yer aldı. Ancak savcılık dosyaları ayrılan şüpheliler yönünde soruşturmaya devam ediyor. Şüphelilerin sayısının artabileceği bildirildi. Şüphelilere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, elektronik sertifikalarda sahtekârlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından ceza talep edildi. 134 şüpheli yönünde açılan davaya başlandı. İkinci iddianame de aynı mahkemeye sunuldu. Davaya bakan Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi de her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Tüm sanıklar 12 Eylül’de bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.



DİKKAT ÇEKEN İSİMLER



SORUŞTURMADA hazırlanan iddianamelerde sahte üniversite, lise diploması ile yatay geçiş için not yükselten ve sürücü belgesi alan şüphelilerin isimleri tek tek yer aldı. En çok dikkat çeken isimler ise birçok TV programına çıkan şüpheli Abdullah Volkan Uçak adına düzenlenen “psikoloji”, II. Abdülhamit’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun “tarih” diploması ve Nizam-I Cedid Derneği Genel Başkanı Nizam Perk’in “inşaat mühendisliği”ne ilişkin sahte diplomalar oldu.



YERLİKAYA: 39 İLDE operasyon



İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyetler ile ilgili Ocak ve Mayıs aylarında 39 ilde 2 ayrı eş zamanlı operasyon yapıldığını belirterek, “Operasyonlarda 197 şüpheli kişi yakalandı. Şüphelilerden 37’si tutuklandı, 150’sine adli kontrol kararı verildi. Yapılan çalışmalarda, 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti tespit edildi” dedi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya şunları söyledi:



İLK DALGA OPERASYON OCAK’TA



“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme suçlarından yürüttüğü soruşturmada e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Ocak 2025’ Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.



SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ



23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı olarak yapılan 2. dalga operasyonlarında ise 61 şüpheli yakalandı, 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli kişi ise sonraki süreçte yakalandı. Suç örgütü çökertildi, üyeleri tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti tespit edildi.”