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Başta şaka zannetti! Bursa'da kuyumcuda dehşete düşüren anlar

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#Bursa#Kuyumcu#Altın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 14:00

Bursa’da silahlı soyguncu selam vererek girdiği kuyumcudan altınları gasp etmek istedi. Tetiği çeken soyguncu kuyumcudan çantaya altınları doldurmasını istedi. Kuyumcunun kardeşinin içeri girip "sakin sakin" diye bağırmasıyla panikleyen şüpheli, kuyumcuya ateş açıp kayıplara karıştı. İlk başta olayı şaka zanneden kuyumcu daha sonra panik butonuna bastı.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soymak için gelen şüpheli selam vererek girdiği dükkanda silah çekip, kuyumcunun önüne çanta attı.

Altınları doldurmasını isteyen kuyumcuyla bağrışan soyguncu, kuyumcunun arka bölümden içeri giren kardeşinin "sakin sakin" demesine aldırmadı. Bağrışmalar üzerine panikleyen şüpheli, giderayak kuyumcuya ateş açtı. Para sayma makinasına isabet eden kurşun nedeniyle yara almayan kuyumcu, panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım istedi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekipler, o şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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#Bursa#Kuyumcu#Altın

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