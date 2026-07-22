Başsavcılıktan motokurye Akın Payaz’ın öldüğü kazaya ilişkin açıklama

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Kaza, 9 Haziran günü İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun kasasından yola düşen parça nedeniyle motosikletli kurye Akın Payaz, kontrolünü kaybederek, kaza yaptı. Ağır yaralanan Payaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Payaz, 18 Temmuz tarihinde Bayraklı Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Payaz, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bayraklı ilçesi çevreyolu tüneller çıkışı mevkisinde, yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verilmiştir. Yürütülen araştırma ve incelemeler neticesinde, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parçanın olay yerine nasıl düştüğünün ve sorumluların belirlenmesine yönelik çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temini ve incelenmesi başta olmak üzere çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespiti amacıyla yürütülen adli soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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Soruşturmanın devamında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Olayla ilgili yapılan kamera incelemeleri, olay yeri çalışmaları ve toplanan deliller neticesinde; motosiklet sürücüsünün seyir hâlindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir hâlindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; metal parçanın ait olduğu vinç belirlenmiş; vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.”