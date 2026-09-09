Başsavcılıktan "Marmara Cezaevi'nde maç izleme engeli" iddialarına açıklama

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Süper Lig maç yayınlarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

50 TELEVİZYON KANALI ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında hâlihazırda 50 televizyon kanalının ücretsiz olarak izlenebildiği ifade edildi.

Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik bedelinin bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılandığı kaydedildi.

ABONELİK TİCARİ STATÜYE DÖNÜŞTÜ

Yayıncı kuruluşun ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmesi nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin söz konusu kaynaktan karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

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Ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni abonelik yönünde talep gelmediği bildirildi.

Başsavcılık, yaşanan durumun herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamadan kaynaklanmadığını belirterek, durumun abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebinin bulunmamasından kaynaklandığını açıkladı.