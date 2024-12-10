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Başsavcılıktan FETÖ/PDY operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#FETÖ#Ankara#Gözaltı
Başsavcılıktan FETÖ/PDY operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:25

Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ mensuplarının sınavlarda usulsüzlük yaptığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yürütülen 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmade ise Bylock kullandığı tespit edilen ve sözde "Konya il muhasebe sorumlusu" olduğu iddia edilen 1 şüpheli ile KPSS çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen ve Bylock kullandığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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#FETÖ#Ankara#Gözaltı

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