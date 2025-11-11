×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başsavcılık’tan CHP'nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Yargıtay Başsavcılığı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Başsavcılık’tan CHPnin kapatılmasının talep edildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 19:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklindeki yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde dezenformasyon amaçlı haberler görüldüğü belirtildi.

“BU TÜR YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR”

Açıklamada, "Yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Yargıtay Başsavcılığı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

BAKMADAN GEÇME!