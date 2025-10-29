Başsavcılıktan beraat itirazı

Haberin Devamı

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklandı. Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderildi. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemede B.B. ve U.B.’nin cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı belirlendi. 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZA İSTEMİŞTİ

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim’de görülen davanın 5’inci duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B’nin, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, M.A.D. ve A.Ö’nün ise ‘çocuğu kasten öldürme suçuna yardım’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim’de açıkladığı kararında U.B. ve B.B.’yi olay tarihinde 18 yaşından küçük olmalarını dikkate alarak en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin işlendiği anda olay yerinde bulunan M.A.D. ve A.Ö.’nün ise delil yetersizliğinden beraatlarına ve tahliyelerine karar verdi.

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin davaya ilişkin gerekçeli kararın dün açıklanması ve başsavcılığa tebliğ etmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat ve tahliye kararına aynı gün itiraz etti, istinafa başvurdu.