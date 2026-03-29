Başsavcılıktan Aleyna açıklaması

‘YATAĞI OLMAYAN HÜKÜMLÜ YOK’

Yapılan paylaşımlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılıktan tarafından yapılan açıklama şöyle: “Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır. Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu’nun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162.1 metrekaredir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikâyet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24 Mart tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikâyet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.”

Aleyna Kalaycıoğlu, 24 Mart’ta tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.