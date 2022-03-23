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Başsavcılıktan Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliyesine itiraz

#Adnan Oktar Davası#Tahliye#İtiraz
Başsavcılıktan Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliyesine itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi’nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Daire’nin itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803’er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği ceza kararlarını geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu. Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti.

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Daire Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi’nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Daire’nin itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

 

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#Adnan Oktar Davası#Tahliye#İtiraz

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