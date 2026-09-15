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Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturması: Başsavcılık, Kütahyalı'nın iddiasını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

#Rasim Ozan Kütahyalı#Kaşif Kozinoğlu#İfade
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 17:13

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı,'nın "Kozinoğlu soruşturmasında bilgi sahibi olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrıldım" iddiası başsavcılık tarafından yalanlandı.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Kaşif Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi soruşturmasında 'bilgi sahibi' sıfatı ile savcılık tarafından çağrıldığını iddia etmişti. Kütahyalı, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"ŞU AN SİLİVRİ ADLİYESİ'NDEYİM"

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında "bilgi sahibi" sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında "bilgi sahibi" sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi'ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey'e, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'ifade verdim' iddiası Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yalanlandı. Başsavcılığın açıklaması şu şekilde oldu:

BAŞSAVCILIK: KENDİSİ ZİYARET SEBEBİYLE GELDİ

Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır.

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#Rasim Ozan Kütahyalı#Kaşif Kozinoğlu#İfade

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