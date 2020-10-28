Başsavcılık Kavuncu’ya FETÖ soruşturması açtı

Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan, müvekkili hakkında resen soruşturma başlatıldığını belirterek, ifade vermek için soruşturmayı yürüten savcılığa dilekçe verdiklerini söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu da kendisine “FETÖ’cü” diyen İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan, “Ümit Özdağ hakkında suç duyurusuna ilişkin bir gelişme var mı diye sorgulama yaparken, Buğra Kavuncu hakkında böyle bir soruşturma başlatıldığını öğrendik” dedi. Kavuncu da Twitter hesabından paylaşımda, “Verilmeyecek hesabımız yok. Savcılığın soruşturma başlattığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” dedi.

81 İL BAŞKANINDAN ÖZDAĞ HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

İYİ Parti’nin 81 il başkanı ile 39 ilçe başkanı Özdağ hakkındaki ihraç talepli dilekçelerini dün Genel Merkez’e verdi. Genel Başkanlık makamına sunulmak üzere Genel Sekreterliğe sunulan dilekçelerde özetle, “Özdağ hakkında parti tüzüğümüzün 73. maddesi gereği, Merkez Disiplin Kurulu’nun (MDK) göreve davet edilerek disiplin hükümlerinin geciktirilmeksizin işletilmesi ve akabinde tüzüğümüzün 76. maddesinin ilgili hükümleri uyarınca ihraç (kesin çıkarma) müeyyidesinin uygulanmasını saygılarımızla arz ve talep ederim” denildi.