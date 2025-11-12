Haberin DevamÄ±

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli Ali NuhoÄŸlu'nun, Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde hareket eden bir Ã¼ye konumunda bulunduÄŸu, Ä°mamoÄŸlu'nun talimatlarÄ± doÄŸrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yÃ¶nlendirilmesi ve suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± faaliyetlerinde aktif rol aldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.Â

NuhoÄŸlu'nun sahibi olduÄŸu NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat Sanayi ve Ticaret AÅž hakkÄ±nda, Ä°stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararÄ±na istinaden 5 Ekim 2018'de konkordato ilan edildiÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla bu tarihte ekonomik olarak zor durumda olduÄŸu, ancak Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde yer almaya baÅŸladÄ±ktan sonra usulsÃ¼zce yapÄ±lan ihalelerden elde ettiÄŸi gelirler neticesinde ciddi miktarda zenginleÅŸme saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Ä°ddianamede, Ä°stcon AÅž, Trend AÅž, Neoray Ä°nÅŸaat AÅž ve Akbulut EndÃ¼stri Ä°nÅŸaat AÅž unvanlÄ± ÅŸirketlerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde farklÄ± kiÅŸiler adÄ±na kayÄ±tlÄ± olsa da fiilen ÅŸÃ¼pheli Ali NuhoÄŸlu'nun kontrolÃ¼ altÄ±nda bulunduÄŸu, ÅŸirketler arasÄ±nda personel, adres ve mali hareketler bakÄ±mÄ±ndan sÃ¼reklilik arz eden bir iliÅŸki olduÄŸu tespit edildi.Â

Bu firmalarÄ±n, kamu ihaleleri Ã¼zerinden elde edilen gelirlerin yÃ¶nlendirilmesi ve paylaÅŸÄ±mÄ± noktasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi NuhoÄŸlu'nun kontrolÃ¼ altÄ±nda Ä°mamoÄŸlu Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri belirtildi.Â

ÅžÃ¼pheli NuhoÄŸlu'nun, 2021'de kurduÄŸu GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k Sanayi ve Ticaret AÅž aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, herhangi bir ticari geÃ§miÅŸi ve faaliyet konusu bulunmamasÄ±na raÄŸmen yÃ¼ksek bedelli taÅŸÄ±nmaz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtilen iddianamede, bu kapsamda SarÄ±yer'de 196 parselde bulunan 2 adet villanÄ±n 31 milyon liraya satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bu bedelin kaynaÄŸÄ±nÄ±n Ä°stcon Ä°nÅŸaat YatÄ±rÄ±m Sanayi ve Ticaret AÅž Ã¼zerinden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

MASAK Raporu'nda yapÄ±lan mali incelemeler sonucunda GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k AÅž'nin taÅŸÄ±nmaz alÄ±mÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± 31 milyon lira tutarÄ±ndaki Ã¶deme Ã¶ncesinde, aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde ÅŸÃ¼pheli NuhoÄŸlu tarafÄ±ndan GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k'a aynÄ± tutarda para transferi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen iddianamede, bu paranÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n ise Ä°stcon AÅž'nin Trend AÅž'ye, Trend AÅž'nin ise Ali NuhoÄŸlu'na yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶demelerden oluÅŸtuÄŸu tespit edildi.Â Â

SUÃ‡TAN ELDE EDÄ°LEN GELÄ°R, TAÅžINMAZ EDÄ°NÄ°MÄ° YOLUYLA SÄ°STEME SOKULDUÂ

Ä°ddianamede, alÄ±nan MASAK raporunda sÃ¶z konusu Ã¶demelerin tarihsel sÄ±ralamasÄ± incelediÄŸinde bu para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n KiptaÅŸ AÅž tarafÄ±ndan Ä°stcon AÅž'ye yapÄ±lan 199 milyon 500 bin lira tutarÄ±ndaki avans Ã¶demesiyle doÄŸrudan Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Bu Ã¶demenin ise "EyÃ¼psultan Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m UygulamasÄ± YapÄ±m Ä°ÅŸi" kapsamÄ±nda yapÄ±lan ilk avans Ã¶demesi olduÄŸu anlatÄ±larak, Ä°stcon AÅž'nin aldÄ±ÄŸÄ± kamu ihalesine iliÅŸkin avansÄ±n, zincirleme para transferleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla NuhoÄŸlu'nun kontrolÃ¼ndeki GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k AÅž'ye aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu fonlarla 2 villanÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§tan elde edilen gelirin taÅŸÄ±nmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

Ä°ddianamede, NuhoÄŸlu'nun sistematik biÃ§imde ihalelerden suÃ§ geliri elde ettiÄŸi, elde edilen bu suÃ§ gelirlerinin Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlerle finansal sisteme soktuÄŸu, ÅŸirketler arasÄ±nda ardÄ±ÅŸÄ±k transferlerle paranÄ±n izinin kaybetmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.Â

ÅžÃ¼phelinin Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi sÄ±fatÄ±yla hareket ederek, usulsÃ¼z ihalelerden elde ettiÄŸi suÃ§ gelirini sisteme dahil ettiÄŸi ve akabinde GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k AÅž'nin Ä°mamoÄŸlu Ä°nÅŸaat ticaret ve Sanayi AÅž'ye devredildiÄŸi, devir bedelinin sÃ¶zleÅŸmede 48 milyon lira olarak gÃ¶sterildiÄŸi, ancak fiilen 15 milyon lira tutarÄ±nda Ã¶deme gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi iddianamede yer aldÄ±.Â

Ä°ddianamede, bu Ã¶demenin "GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k San, ve Tic. AÅž Hisse Devir Bedeli" aÃ§Ä±klamasÄ±yla yapÄ±lan 3 Ã§ek Ã¶demesinden ibaret olduÄŸu, geriye kalan 33 milyon liralÄ±k bedelin ise "villa devri taahhÃ¼dÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen adi nitelikte bir sÃ¶zleÅŸme ile karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Dosya kapsamÄ±nda mevcut MASAK raporlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sÃ¶z konusu devir iÅŸleminin her ne kadar gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde ticari bir faaliyet olarak dÃ¼zenlenmiÅŸse de, gerÃ§ekte kamu ihalelerinden elde edilen suÃ§ gelirlerinin yasal bir iÅŸlem kisvesi altÄ±nda sisteme dahil edilmesi, malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve kaynaÄŸÄ±nÄ±n gizlenmesi amacÄ±na yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi iddianamede anlatÄ±ldÄ±.Â

2 VÄ°LLANIN SUÃ‡ TARÄ°HÄ°NDEKÄ° TOPLAM BEDELÄ° 480 MÄ°LYON LÄ°RAÂ

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼lkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Raporu'nda suÃ§a konu villalarÄ±n her birinin suÃ§ tarihindeki deÄŸerinin 240 milyon lira olarak tespit edildiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, tek baÅŸÄ±na bu hususun dahi taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±m sÃ¼recinin muvazaalÄ± olduÄŸunu ortaya koyduÄŸu vurgulandÄ±.Â

Ä°ddianamede, her 2 villanÄ±n suÃ§ tarihindeki toplam deÄŸerinin 480 milyon lira olduÄŸu ancak 2 villanÄ±n GÃ¼llÃ¼ce TarÄ±mcÄ±lÄ±k isimli ÅŸirket ile beraber devrinin toplamda 48 milyon lira olarak gÃ¶sterildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

TaÅŸÄ±nmazlarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde satÄ±ÅŸ iÅŸlemine konu edilmesine raÄŸmen, gerÃ§ekte Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yararÄ±na bedelsiz devredildiÄŸi iddianamede belirtildi.Â

Ä°ddianamede, bu eylemde elde edilen paralarÄ±n, kamu ihalelerinin usulsÃ¼z biÃ§imde yÃ¶nlendirilmesi suretiyle elde edilen suÃ§ gelirleri olduÄŸu, bu gelirlerin de Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde ÅŸÃ¼pheli Ali NuhoÄŸlu'nun yÃ¶netim ve kontrolÃ¼ndeki ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Kamu kaynaklarÄ±ndan saÄŸlanan ihale bedellerinin Ã¶rgÃ¼t kontrolÃ¼ndeki firmalara yÃ¶nlendirildiÄŸi, ardÄ±ndan bu gelirlerin gayrimenkul alÄ±mÄ±, ÅŸirket devri ve muvazaalÄ± ticari iÅŸlemler Ã¼zerinden sisteme dahil edildiÄŸi bilgisine iddianamede yer verildi.Â

Ä°ddianamede, bu yapÄ± iÃ§erisinde ÅŸÃ¼pheli NuhoÄŸlu'nun suÃ§a fiilen iÅŸtirak eden kiÅŸi, ÅŸÃ¼pheliler Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Hasan Ä°mamoÄŸlu ve Tuncay YÄ±lmaz'Ä±n nihai menfaat saÄŸlayan konumunda bulunduklarÄ± anlatÄ±ldÄ±.