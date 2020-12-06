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AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 01:31 | Son Güncelleme:

Başsavcılık iddialara yanıt verdi: Gerçeği yansıtmamaktadır

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Başsavcılık iddialara yanıt verdi: Gerçeği yansıtmamaktadır
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının doğduğu vurgulandı.

Mağdurun 11 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği ve soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği belirtildi.

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