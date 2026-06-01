Başsavcılık harekete geçti! CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek

#CHP#MASAK#Kurultay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 19:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

BAKMADAN GEÇME!