Başsavcılık da ‘canavar’ dedi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de Akyaka’daki evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Cesedi 21 Temmuz’da kırsal bir alanda bulundu. Bir varilin içine konulmuş, üzerine beton dökülmüştü. Gözaltına alınan Cemal Metin Avcı önce inkâr etti daha sonra da Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı. Evli olan Avcı “yasak ilişki” yaşadığı Gültekin’i kavga ederken öldürdüğünü söyledi. Pınar Gültekin’in kendisine “Eşine söylerim” diyerek şantaj yaptığını, para istediğini de iddia etti.

BOZMA KARARINA İTİRAZ

Toplumda infial yaratan bu cinayette katil Cemal Metin Avcı, “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi başta olmak üzere hepimizin yüreğine bir nebze olsun su serpildi. Ancak önceki gün Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bu kararı bozması da büyük infiale neden oldu. Avcı’nın ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan değil, ‘niteliksiz kasten öldürme’ suçundan ‘haksız tahrik’ uygulanarak yargılanmasını isteyen Yargıtay kararına tepki yağdı.

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‘SEBAT VE ISRAR ETTİ’

Bozma kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz etti. Başsavcılığın itirazında sanık Avcı’nın ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu için Gültekin’i öldürme kararı aldığı ve bu kararında “sebat ve ısrar ettiği” kaydedildi.İtirazda, “Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

ŞİMDİ NE OLACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce incelenecek. Daire, bozma kararını kaldırarak sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayabilecek. Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca hükme bağlanacak.

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA A’DAN Z’YE YARGI SÜRECİ

Üniversiteli Pınar Gültekin’in katledilmesine dair yargı sürecinde savcılık, Adli Tıp, mahkeme, istinaf mahkemesi ve Yargıtay birbirinden farklı görüş ve kararlarıyla dikkat çekiyor. Süreci ve serencamı başından sonuna kadar derledik.

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SAVCI: PLANLADI, CANAVARCA ÖLDÜRDÜ-2 Ekim 2020’de hazırlanan iddianamede Cemal Metin Avcı’nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapisle cezalandırılması istendi. Savcı şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanığın eylemleri için tercih ettiği yer, soğukkanlı davranışları, kıyafetlerini değiştirmesi, (Pınar’ın) cep telefonunu alarak olay mahalinden ayrılıp ilgisiz yerlere giderek telefonun farklı noktalardan sinyal vermesini sağlaması, sonrasında telefonu ve SIM kartı parçalayarak ele geçirilmemesini sağlaması hususları birlikte değerlendirildiğinde atılı kasten öldürme suçunu tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlediği anlaşılmıştır.”

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ADLİ TIP: DİRİ DİRİ YAKTI- Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Gültekin’in cesedi 1.5 santimetre kalınlığındaki halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile konulmuştu. Cesedin büyük bir kısmı yanmış, kalan kısmı da varildeki betonla birleşmişti. Pınar bu sırada hâlâ canlıydı.

MAHKEME: DELİL İÇİN YAKTI- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, sonra da tehdit ve tahrik olduğu gerekçesiyle “haksız tahrik” indirimiyle ceza 23 yıla indirildi. Mahkeme bu kararını da şöyle gerekçelendirdi: “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye değil suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildi...”

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İSTİNAF: TEHDİT VE TAHRİK YOK- Muğla’daki mahkemenin kararı bir üst merci olan İzmir’deki “istinaf” mahkemesine götürüldü. Buradaki 4. Ceza Dairesi mahkemenin kararını Mayıs 2023’te bozdu. Sanığa iddianame doğrultusunda “ağırlaştırılmış müebbet” cezası verdi. Gerekçesinde de titiz araştırmalara rağmen Pınar Gültekin’in telefon ve bulut hesaplarında, sanığın (Pınar’ın kendisini tehdit edip şantaj yaptığına dair) savunmalarını destekleyecek yazı, video, fotoğraf gibi herhangi bir veriye ulaşılamadığı vurgulandı.

YARGITAY: CANAVARLIK YOK, TAHRİK VAR- Sanık avukatları istinaftan çıkan kararı nihai merci olan Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine götürdü. Bu daireden de son tartışmaları başlatan “Canavarca hisle öldürmedi, haksız tahrikle öldürdü, bu yüzden cezasında indirim yapılmadı” kararı çıktı.

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BAŞSAVCILIK: CANAVARCA ÖLDÜRDÜ- Ve dün bozma kararına itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’nın öldürme kararında “sebat ve ısrar ettiği”ne dikkat çekti, “Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır” dedi.