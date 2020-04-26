Başsavcılık cezaya onama istedi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etmişti. Erdem kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. Davanın temyizinde ilk aşama tamamlandı. Başsavcılık tebliğnamesi hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, Erdem’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının, usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı ve hükmün onanması yönünde görüş bildirildi.

KARARI DAİRE VERECEK

Tebliğnamelerin, Daire açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Daire kararları, ağırlıklı olarak tebliğnamedeki görüş doğrultusunda çıkıyor. Davada temyiz kararını, normal mesaiye dönülmesinin ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek. Daire, cezayı tebliğnamedeki görüşe uygun onarsa Erdem’in mahkûmiyeti kesinleşecek. Daire, mahkeme kararını yerinde görmezse mahkumiyet kararını bozabilecek.